Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio представили первый тизер сказки «Буратино» по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Премьера — 1 января 2026 года.

Грядущий фильм был вдохновлен советским мультфильмом. Сюжет рассказывает о папе Карло, к которому попадает волшебный ключ, способный исполнить любое желание.

Одинокий мужчина хочет только одного — сына. Его желание исполняется, но все идет не по плану: оживает полено, из которого появляется мальчик.