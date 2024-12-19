Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio представили первый тизер сказки «Буратино» по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Премьера — 1 января 2026 года.
Грядущий фильм был вдохновлен советским мультфильмом. Сюжет рассказывает о папе Карло, к которому попадает волшебный ключ, способный исполнить любое желание.
Одинокий мужчина хочет только одного — сына. Его желание исполняется, но все идет не по плану: оживает полено, из которого появляется мальчик.
Режиссером стал Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Медея»). Роль Буратино исполнила Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»), а папу Карло сыграл Александр Яценко («Аритмия»).
В актерский состав также вошли Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас) и Лев Зулькарнаев (Дуремар).
В «Буратино» прозвучат мелодии Алексея Рыбникова. Он создал оригинальный саундтрек для советского телефильма 1975 года.