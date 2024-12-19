Вышел трейлер «Супермена» Джеймса Ганна

DC Studios представила тизер-трейлер «Супермена». Международная премьера боевика о криптонце назначена на 11 июля 2025 года.
Супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.
Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет («Пэрл»), Лоис Лейн сыграла Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»), а их главного оппонента Лекса Лютора — Николас Холт («Меню»). Также в актерском составе есть Скайлер Гисондо («Лакричная пицца»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Энтони Карриган («Барри»).
Режиссером и автором сценария картины о новой версии знакового персонажа комиксов DC стал Джеймс Ганн.
Кроме персонажей комиксов о Супермене, первый фильм обновленной киновселенной DC должен представить и новых супергероев. В картине должен появиться Зеленый Фонарь Гай Гарднер (его играет Натан Филлион), Супергерл Кара Зор-Эл (Милли Элкок, в скором времени у этой героини выйдет собственный фильм) и Рик Флаг-старший (Фрэнк Грилло, приключения лидера отряда «Монстров-коммандос» можно увидеть в одноименном мультсериале и втором сезоне «Миротворца»).