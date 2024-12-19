Кристофера Нолана посвятили в рыцари

Режиссер Кристофер Нолан получил титул рыцаря от британского короля Карла, его жена и продюсер Эмма Томас была удостоена титула леди. Об этом представители королевской семьи сообщили в соцсетях.
«Пара была награждена за выдающийся вклад в кинематограф, благодаря которому их партнерство привело к созданию таких крупных блокбастеров, как трилогия „Темный рыцарь“ и „Оппенгеймер“», — отметили в Букингемском дворце.
Журналистам Нолан рассказал, что Карл был впечатлен «Оппенгеймером»: «Он сказал, что видел фильм „Оппенгеймер“ и ему понравилось. Было очень приятно, что он знаком с нашей работой и знает о ней, и, да, он надеялся, что я восприму это как стимул для того, чтобы делать больше».
Эмма Томас поделилась, что даже не могла мечтать о подобной чести, а участие в церемонии вместе с мужем сделала событие еще более значимой.
В речи по поводу награждения постановщик обратился к начинающим кинематографистам и посоветовал им найти «хорошего партнера».
Нолан и Томас познакомились во время учебы в Университетском колледже Лондона, там будущий режиссер возглавлял киносообщество. В 1997 году пара сыграла свадьбу, а в 2005 учредила кинокомпанию Syncopy Inc., ее первой работой стал «Бэтмен. Начало».
Сейчас Нолан и Томас работают над пока безымянным фильмом с впечатляющим актерским составом. В нем поучаствуют Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Энн Хэтэуэй и Зендея.