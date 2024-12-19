Кристофера Нолана посвятили в рыцари

«Пара была награждена за выдающийся вклад в кинематограф, благодаря которому их партнерство привело к созданию таких крупных блокбастеров, как трилогия „Темный рыцарь“ и „Оппенгеймер“», — отметили в Букингемском дворце.

Журналистам Нолан рассказал, что Карл был впечатлен «Оппенгеймером»: «Он сказал, что видел фильм „Оппенгеймер“ и ему понравилось. Было очень приятно, что он знаком с нашей работой и знает о ней, и, да, он надеялся, что я восприму это как стимул для того, чтобы делать больше».