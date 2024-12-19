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Суд во Франции приговорил мужчину, который накачивал жену наркотиками, чтобы другие насиловали ее

Сегодня в 14:48
Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Суд во Франции приговорил к 20 годам тюрьмы Доминика Пелико, который почти 10 лет накачивал свою жену Жизель наркотиками и приглашал десятки мужчин изнасиловать ее в своем доме. Об этом сообщает The Guardian.

Пелико также был осужден за установку скрытых камер в ванных комнатах и спальнях в своем доме и домах членов своей семьи, чтобы делать и распространять обнаженные изображения своей взрослой дочери и жен своих сыновей.

Вместе с ним по делу проходят 50 мужчин, среди которых медбрат, солдат, журналист, начальник тюрьмы, водители доставки в возрасте от 26 до 47 лет. 47 человек признали виновными в изнасиловании, двоих — в попытке изнасилования и еще двоих — в насильственных действиях сексуального характера. Соучастники Пелико получили тюремные сроки от трех до 15 лет. Двоим из них тюремное заключение было отсрочено.

Среди осужденных:

  • 30-летний экс-работник виноградника Шарли Арбо, который шесть раз насиловал Жизель Пелико, в том числе на ее 66-й день рождения, когда ему было 24 года.
  • 63-летний экс-водитель грузовика Ромен Вандевельде. Он насиловал Жизель шесть раз в течение шести месяцев в период с 2019 по 2020 год. Во время половых актов он знал, что является ВИЧ-инфицированным, и не использовал презерватив. Адвокат мужчины заявил, что, поскольку он проходил лечение от ВИЧ с момента постановки диагноза в 2004 году, у него была неопределяемая вирусная нагрузка и он не мог передать вирус.
  • Техник-программист Седрик Грассо изнасиловал Жизель в 2017 году. Во время суда он обратился к женщине и сказал: «Я был твоим насильником. Я был твоим мучителем».
  • 63-летний экс-водитель грузовика Жан-Пьер Марешаль использовал тот же способ одурманивания, что и Доминик, для изнасилования собственной жены. Он также помогал мужу Жизель организовать ее изнасилование.

Суд прошел публично после того, как Жизель отказалась от своего права на анонимность. Международный женский фронт, объединяющий 85 феминистских организаций из восьми стран, назвал вердикт Доминико «историческим».

Жизель назвали героиней феминизма во всем мире за то, что она открыла двери для судебного процесса, а представители общественности у здания суда ежедневно аплодировали женщине, которая сказала, что «твердо решила, что в этом обществе все изменится».

Жизель Пелико — 72-летняя менеджер по логистике на пенсии. Ее муж Доминик — 72-летний электрик на пенсии и бывший агент по недвижимости. Он подмешивал своей жене снотворные таблетки и противотревожные препараты в картофельное пюре, кофе или мороженое и приглашал десятки мужчин изнасиловать ее в течение девяти лет с 2011-го.

В ходе расследования полиция нашла на жестком диске его компьютера файл, в котором были обнаружены видеозаписи изнасилований, совершенных им и другими мужчинами. После этого Доминик признал в суде все обвинения и сказал: «Я насильник».

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