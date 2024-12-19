27 декабря в ДК «Кристалл» пройдет вечеринка в честь 25-летия «Афиши». В этот день выступят Антоха МС, Iskrit, Natasha Bai, Dominique Mara и Sputnik.

Организаторы подчеркивают, что за четверть века вместе с «Афишей» выросло несколько поколений, сама она давно переехала со страниц журнала в смартфон, а еще много раз менялась как внутренне, так и внешне.