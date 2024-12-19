В России хотят увеличить переработки, чтобы покрыть дефицит кадров

Минэкономразвития предложило изменения в Трудовой кодекс, чтобы повысить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сопроводительные материалы к законопроекту.

В частности, министерство предлагает увеличить лимит сверхурочной работы в два раза — до 4 часов в день и до 240 часов в год. А еще ― разрешить отзыв из отпуска работников вредных производств с их согласия и с оплатой в двойном размере.

Порядок увольнения хотят упростить: работодатель сможет расторгать договор с сотрудником, отсутствующим более четырех месяцев без объяснения причин. Срок, в который работник может забрать заявление об увольнении по собственному желанию, думают сократить. Сейчас он может сделать это в любой рабочий день, включая последний, а после внесения поправок ― не позже чем за три дня до окончания.

Для людей, впервые устроившихся после вуза или техникума на работу по специальности, разрешат устанавливать испытательные сроки. Сейчас это делать запрещено.

Для женщин, работающих в селах, отменят сокращенную 36-часовую рабочую неделю, заменив ее полной, 40-часовой. Эту льготу планируют оставить лишь для россиянок, работающих в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.