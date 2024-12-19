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«Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец»: театр «Шалом» отправится с гастролями в Петербург

Сегодня в 11:15
Фото: пресс-служба компании «Афиша»

Театр «Шалом» отправится в Петербург с первыми масштабными гастролями, организованными «Афишей» и Александринским театром.

На Новой сцене Александринки покажут четыре знаковых спектакля, которые отражают новый этап развития еврейского театра. «Шалом» исследует природу человека через призму современной драматургии, наследие мировых авторов и библейские сюжеты.

12 февраля в Александринке покажут «Жирную Любу» — моноспектакль о взрослении, первой влюбленности, стыдных и неловких моментах подростковой жизни;
14 февраля — первую московскую постановку Петра Шерешевского «Исход» — о страстном желании все поменять и о невозможности забыть;
15 февраля — спектакль-сторителлинг Олега Липовецкого «Моня Цацкес — знаменосец» о жажде жизни по одноименной повести Эфраима Севелы;
16 февраля — постановку Галины Зальцман «Поезд жизни», которая будет актуальна для тех, кто способен смеяться над абсурдом реальности.

Подробности и билеты на «Афише».

«Это вторые театральные гастроли, которые компания „Афиша“ организует в Петербурге. Нам важно знакомить петербургскую публику с репертуаром лучших театров Москвы, тем самым развивая культуру обоих городов.

Сегодня „Шалом“ — одна из самых актуальных и стремительно развивающихся сцен. Уверен, что и для Петербурга спектакли театра станут запоминающимся событием в культурной жизни города», — отметил гендиректор компании «Афиша» Илья Альтшулер.

Музыкально-драматический еврейский театр «Шалом-Алейхем»
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