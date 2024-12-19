На Новой сцене Александринки покажут четыре знаковых спектакля, которые отражают новый этап развития еврейского театра. «Шалом» исследует природу человека через призму современной драматургии, наследие мировых авторов и библейские сюжеты.

12 февраля в Александринке покажут «Жирную Любу» — моноспектакль о взрослении, первой влюбленности, стыдных и неловких моментах подростковой жизни;

14 февраля — первую московскую постановку Петра Шерешевского «Исход» — о страстном желании все поменять и о невозможности забыть;

15 февраля — спектакль-сторителлинг Олега Липовецкого «Моня Цацкес — знаменосец» о жажде жизни по одноименной повести Эфраима Севелы;

16 февраля — постановку Галины Зальцман «Поезд жизни», которая будет актуальна для тех, кто способен смеяться над абсурдом реальности.