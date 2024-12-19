В японском городе создадут доску позора для людей, которые неправильно сортируют мусор

В японском городе Фукусима начнут публично называть имена людей, которые злостно и на протяжении длительного времени нарушают правила сортировки мусора. Об этом сообщает Би-би-си.
Сейчас в Фукусиме мусорщики при сборе пакетов с отходами не забирают те, которые не соответствуют правилам утилизации. На такие мешки рабочие клеят стикеры, информирующие граждан о нарушении. Жителям в этом случае необходимо вернуть мусор в дом и отсортировать его правильно.
С марта правила ужесточат. Если мусор останется неотсортированным в течение недели, городские служащие могут идентифицировать его владельцев. Нарушителям выдадут устное предупреждение, за которым последует письменное уведомление. В качестве последней меры имена злостных нарушителей опубликуют на правительственном сайте.
В некоторых японских городах уже разрешено публиковать названия компаний, которые не соблюдают правила обращения с отходами. Но Фукусима станет первой, где начнут раскрывать личности граждан-нарушителей.
По словам мэра города Хироси Кохаты, новые правила направлены на сокращение отходов и внедрение надлежащих методов утилизации.
В Японии к мусору относятся очень серьезно — в 1990-х правительство страны поставило целью отказаться от свалок, сократить отходы и способствовать переработке. Местные власти ввели собственные инициативы, направленные к этому. К примеру, жители поселка Камикацу сортируют мусор по 45 категориям.