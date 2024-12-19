В японском городе создадут доску позора для людей, которые неправильно сортируют мусор

В японском городе Фукусима начнут публично называть имена людей, которые злостно и на протяжении длительного времени нарушают правила сортировки мусора. Об этом сообщает Би-би-си.

Сейчас в Фукусиме мусорщики при сборе пакетов с отходами не забирают те, которые не соответствуют правилам утилизации. На такие мешки рабочие клеят стикеры, информирующие граждан о нарушении. Жителям в этом случае необходимо вернуть мусор в дом и отсортировать его правильно.