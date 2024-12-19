Ариана Гранде не собирается возвращаться на сцену в ближайшем будущем

Ариана Гранде заявила, что не собирается возвращаться к музыке в ближайшее время. Для нее 2025-й станет шестым годом без гастролей.

«Я очень благодарна актерскому мастерству, и, думаю, мои поклонники знают, что музыка и выступления на сцене всегда будут частью моей жизни, но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время.

Я думаю, что в ближайшие несколько лет, надеюсь, я буду исследовать различные формы искусства», — рассказала она. По словам Гранде, в актерском искусстве она чувствует себя как дома. Она также поблагодарила поклонников за понимание.

Ариана Гранде исполнила главную роль в экранизации мюзикла «Злая». Сюжет картины разворачивается в Стране Оз до появления Дороти из Канзаса. Зеленокожая Эльфаба проходит путь от юной волшебницы до Злой Ведьмы Запада, попутно завязывая дружбу с одноклассницей, которая впоследствии становится Глиндой Доброй.