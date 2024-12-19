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В Анапе экологи обнаружили первого погибшего дельфина из‑за разлива нефтепродуктов

Сегодня в 10:37

Экологи-волонтеры обнаружили на берегу Черного моря первого дельфина, который скончался от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в телеграм-канале научно-экологического центра «Дельфа».

Молодая азовка (тупомордый дельфин) была полностью покрыта мазутом. До этого момента пострадавших китообразных обнаружено не было.

Разлив мазута произошел из‑за крушения в Черном море двух танкеров ― «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 15 декабря судна попали в сильный шторм, и их пробило волнами.

С первого судна спасли 12 моряков, один погиб. Второй танкер сперва лег в дрейф, а затем сел на мель. МЧС сообщило, что все 14 членов экипажа «Волгонефти-239» благополучно эвакуированы на берег. Пострадавших моряков госпитализировали.

Танкеры перевозили более 9000 тонн мазута. По оценкам РАН, из каждого судна вытекло примерно по 1500 тонн нефтепродуктов. В четырех поселениях Темрюкского района Краснодарского края и в станице Благовещенской в Анапе ввели режим ЧС.

СК завел уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека. Капитана танкера «Волгонефть-212» Леонида Волегова задержали. Он уже дал первые показания. Во время крушения капитан наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение, но его спасли и госпитализировали в больницу Анапы.

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