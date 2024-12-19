В Италии спасли спелеолога, которая застряла в пещере на 4 дня

В Италии спасли 32-летнего спелеолога Оттавию Пиана, которая упала в пещеру и провела там четыре дня. Об этом сообщает Euronews.

Специалистка исследовала неизвестные туннели в пещере Абисса-Буэно-Фонтено. В какой -то момент она потеряла равновесие и упала в расщелину на несколько метров. Девушка получила многочисленные переломы и не смогла самостоятельно выбраться из грота.