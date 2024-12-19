Трип-хоп группа Massive Attack заявила, что отказалась от выступления на фестивале Coachella в 2025 году из‑за воздействия этого мероприятия на окружающую среду.

«Мы уже были там однажды, и одного раза было достаточно. Фестиваль проходит в Палм-Спрингс. Это гольф-курорт, построенный в пустыне, работающий на системе полива, использующей общественное водоснабжение.

Безумие. Если вы хотите увидеть самое нелепое проявление человеческого поведения, то вот оно», — сказал Роберт Дель Ная. При этом СМИ подчеркнули, что Coachella проходит в Индио — в 32 километрах от Палм-Спрингс.

Coachella — один из крупнейших и наиболее прибыльных музыкальных фестивалей в США. В следующем году на нем выступят Леди Гага, Трэвис Скотт, Green Day и Пост Малон.

Massive Attack дали первые концерты в Великобритании после пятилетнего перерыва из‑за смерти гитариста Анджело Брускини в 2019 году. Недавно Massive Attack провели в Ливерпуле мероприятие по защите климата Act 1.5. Его целью стала демонстрация устойчивой модели низкоуглеродных выступлений.

Последние десять некоторые деятели искусства и СМИ считают, что вокалист Massive Attack Роберт Дель Ная — это Бэнкси. Одним из подтверждений этой теории стало интервью 2017 года, в котором британский музыкант Голди в разговоре с журналистом случайно назвал Бэнкси Робом, что иногда интерпретируют как «Роббо» или «Роба».

В августе этого года Бэнкси нарисовал девять новых граффити на улицах Лондона. На фасадах зданий были изображены животные: горный козел, слоны, обезьяны, волк, пеликаны и другие.