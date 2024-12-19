Ученые обнаружили, что калифорнийские суслики охотятся на полевок и едят их

Ученые из Висконсинского университета в О-Клэр обнаружили, что калифорнийские суслики (земляные белки) охотятся на полевок и едят их. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, это открытие стало для них шоком. Несмотря на то, что калифорнийские суслики раньше были замечены в поедании насекомых, птичьих яиц, птенцов и даже мелких молодых млекопитающих, раньше они считались в основном травоядными.

«Это невероятно интересно, потому что впервые для этого вида мы задокументировали активную охоту от начала и до конца. Как только мы увидели, что это произошло, это продолжалось снова и снова в течение всего лета», — отметила первый автор исследования и доцент биологии Висконсинского университета Дженнифер Смит. Она добавила, что самки земляных белок также известны тем, что совершают детоубийство, убивая и поедая чужих детенышей.

В течение 18 дней летом 2024 года команда зарегистрировала 74 случая, когда суслики охотились или ели полевок, или и то, и другое, причем в этом участвовали как минимум 27 разных сусликов.

По словам исследователей, на полевок охотились взрослые и молодые особи, как самцы, так и самки, и обычно делали это в одиночку. Иногда белки пытались украсть друг у друга мертвых полевок.