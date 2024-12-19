Режиссер «Сегуна» снимет сериал «Lucky» для Apple TV+

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Режиссер «Сегуна» Джонатан ван Тюллекен снимет и спродюсирует предстоящий драматический сериал «Lucky» для Apple TV+. Об этом сообщает Deadline.

В основу проекта ляжет одноименный роман Мариссы Стэпли, ставший бестселлером по версии The New York Times. Сюжет рассказывает о молодой женщине, которая оставила позади свою привычную преступную жизнь.

Однако теперь она должна в последний раз принять свою темную, преступную сторону в отчаянной попытке вырваться из своего прошлого.