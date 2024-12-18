Кортни Кокс присоединится к фильму «Крик 7»

Вчера / 19:52
Сторонников идеи плоской Земли отвезли в Антарктиду, чтобы доказать их неправоту
Сегодня / 01:25
Кара Делевинь превратилась в Элтона Джона в его клипе на песню «Step Into Christmas»
Сегодня / 00:21
Пэрис Хилтон призвала власти США принять закон против жестокого обращения с детьми в учреждениях
Обновлено вчера в 23:22
Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах россиян, обходящих блокировки
Вчера / 22:56
Большой театр открыл продажу билетов на январские показы «Щелкунчика»
Вчера / 22:50
Авторы «Ведьмака-4» понимали, что смена главного героя вызовет споры
Вчера / 22:21
Кембриджский университет призвали извиниться за заключение женщин в частную тюрьму в течение 350 лет
Вчера / 22:10
Создатель первого «Принца Персии» признался, что читал «Принц Госплана» у Пелевина
Вчера / 21:17
«Это был плохой шаг»: Джуд Лоу поделился, о съемках в каком фильме он пожалел
Вчера / 20:56
Вышел новый тизер киноадаптации «Лило и Стича»
Вчера / 20:19
MrBeast арендовал пирамиды в Гизе для съемок нового видео
Обновлено вчера в 20:10
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Несколько вагонов сошли с рельсов
Вчера / 19:04
В России снимут художественный фильм про Незнайку
Вчера / 18:14
Marvel Studios подтвердила, что «Черная Пантера-3» находится в разработке
Вчера / 17:49
Посмотрите трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой и Полом Раддом
Вчера / 17:09
Милли Бобби Браун и Крис Пратт в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо
Вчера / 17:06
Дизайнерскую одежду и современное искусство представят на маркете в «Суперметалле»
Вчера / 16:46
Глеб Калюжный и Иван Жарков озвучили Киберслава в предстоящем российском аниме
Вчера / 16:21
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Вчера / 15:56
СМИ: Apple сворачивает работу сервисов в России
Вчера / 15:50
Артист балета Сергей Полунин собирается уехать из России
Вчера / 14:58
Евгений Цыганов сыграет Петера Глебски в экранизации «Отеля „У погибшего альпиниста“» Стругацких
Вчера / 14:00
МТС запустила «Виртуалити», чтобы помочь детям войти в ИТ
Вчера / 13:00
В Китае срок безвизового транзитного пребывания продлили до 10 суток
Вчера / 12:45
РФ вышла на третье место в мире по числу разводов: восемь из десяти браков в 2024-м распались
Вчера / 12:33
Брайан Кокс: «Кевину Спейси следует дать возможность вернуться к работе»
Вчера / 11:29
FX закрыл сериал «Старик» после второго сезона
Вчера / 11:10
В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица Нейро
Вчера / 10:54
Китайские космонавты установили новый рекорд по пребыванию в открытом космосе
Вчера / 09:56
В Китае мужчина едва не умер от инфаркта, помогая сыну с домашним заданием
Вчера / 02:13
Дастин Хоффман и Андре Холланд сыграют в драме «Ревизионист»
Вчера / 01:43
93-летняя художница Агнес Денес установила инсталляцию-пирамиду в долине Коачелла в США
Вчера / 00:53
Режиссер «Сумерек» экранизирует роман «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн. В ленте сыграет Энсел Элгорт
17 декабря / 23:55
Шон Бин и Макензи Фой снимутся в вестерне «Вор-одиночка»
17 декабря / 22:56
Джеймс Ван разрабатывает сериал по Pacific Drive

Кортни Кокс присоединится к фильму «Крик 7»

Сегодня в 02:11
Кадр из фильма "Крик 6". Изображение: Paramount Pictures

Американская актриса Кортни Кокс, известная по ситкому «Друзья» и франшизе «Крик», снимется в фильме «Крик 7». Об этом сообщил Variety.

Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс, которую она исполняла во всех частях серии. В последней картине жизнь героини оказалась в смертельной опасности: Гейл с трудом выжила после нападения маньяка.

В сентябре 2024 года Кокс рассказывала, что еще не подписала контракт на участие в седьмом фильме франшизы. Актриса ожидала, когда ей покажут финальную версию сценария ленты.

В проекте поучаствуют и другие звезды предыдущих частей «Крика»: Мэйсон Гудинг и Нив Кэмпбелл. Последняя сыграет в грядущем слэшере центральную роль. В сюжете появится дочь ее героини — ее роль достанется Изабель Мей («1923»).

«Крик 7» выйдет на экраны 27 февраля 2026 года. Режиссером фильма выступит Кевин Уильямсон, сценарист лент «Крик», «Крик-2» и «Крик-4„Сценарий седьмой части франшизы написал Гай Бьюсик, работавший над ‚Криком-5‘ и ‚Криком-6‘.

В актерский состав войдут Маккенна Грейс (‚Дурная кровь‘), Селеста О’Коннор (‚Охотники за привидениями: Наследники‘) и Эйса Джерманн (‚Поколение ‚Ви‘“). Продюсерами стали Джеймс Вандербилт, Уильям Шерак и Пол Найнштейн из Project X Entertainment.

Изначально „Крик-7“ должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта после того, как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами