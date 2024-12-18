Кортни Кокс присоединится к фильму «Крик 7»

Американская актриса Кортни Кокс, известная по ситкому «Друзья» и франшизе «Крик», снимется в фильме «Крик 7». Об этом сообщил Variety.

Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс, которую она исполняла во всех частях серии. В последней картине жизнь героини оказалась в смертельной опасности: Гейл с трудом выжила после нападения маньяка.

В сентябре 2024 года Кокс рассказывала, что еще не подписала контракт на участие в седьмом фильме франшизы. Актриса ожидала, когда ей покажут финальную версию сценария ленты.

В проекте поучаствуют и другие звезды предыдущих частей «Крика»: Мэйсон Гудинг и Нив Кэмпбелл. Последняя сыграет в грядущем слэшере центральную роль. В сюжете появится дочь ее героини — ее роль достанется Изабель Мей («1923»).

«Крик 7» выйдет на экраны 27 февраля 2026 года. Режиссером фильма выступит Кевин Уильямсон, сценарист лент «Крик», «Крик-2» и «Крик-4„Сценарий седьмой части франшизы написал Гай Бьюсик, работавший над ‚Криком-5‘ и ‚Криком-6‘.

В актерский состав войдут Маккенна Грейс (‚Дурная кровь‘), Селеста О’Коннор (‚Охотники за привидениями: Наследники‘) и Эйса Джерманн (‚Поколение ‚Ви‘“). Продюсерами стали Джеймс Вандербилт, Уильям Шерак и Пол Найнштейн из Project X Entertainment.