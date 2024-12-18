Кара Делевинь превратилась в Элтона Джона в его клипе на песню «Step Into Christmas»

Британская модель Кара Делевинь исполнила главную роль в клипе Элтона Джона на песню «Step Into Christmas». Она перевоплотилась в легендарного певца, каким он был во время релиза трека 50 лет назад.

В ролике актриса проходит пробы на роль Элтона Джона. Артистка участвует в съемках рождественского телешоу, сталкивается с фанаткой музыканта, играет на фортепиано и поет — голосом Джона, разумеется.

Новый клип представляет, что могла происходить за кадром съемки оригинального музыкального видео на песню. В нем уже сам Элтон в стильных очках и блестящем костюме исполнял праздничную песню.

В 2023 году Элтон Джон поделился списком любимых рождественских треков. В него вошла композиция «Step Into Christmas», а также песни Элтона Джона, Фиби Бриджерс, Спайка Джонса и других артистов.