Пэрис Хилтон призвала власти США принять закон против жестокого обращения с детьми в учреждениях

Телеведущая и светская львица Пэрис Хилтон обратилась с письмом к Палате представителей США. Она призвала политиков поддержать законопроект о помощи детям, столкнувшимся с жестоким обращением. Об этом написал NME.

Хилтон попросила законодателей подумать о «детях, которые не могут говорить за себя» и принять закон о прекращении жестокого обращения с несовершеннолетними в учреждениях до рождественских каникул.

Она напомнила, что «сотни тысяч детей по-прежнему заперты внутри системы», допускающей насилие над ними. «Для меня невозможно — видеть этих детей в качестве статистики. Я вижу такого ребенка. Я знаю такого ребенка. Я — этот ребенок», — подчеркнула Хилтон.

«Когда я была подростком, меня отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних, где я терпела насилие, которое не должен испытывать ни один ребенок. Меня физически удерживали, подвергали сексуальному насилию, изолировали, накачивали препаратами и лишали достоинства. Мне говорили, что я не имею значения, что я была проблемой и что никто не поверит мне, если я все расскажу — даже моя семья. В течение долгих лет я жила с грузом этой травмы, кошмарами, стыдом. Так было, пока я не нашла свой голос и не начала исцеляться», — отметила телеведущая.

По ее словам, принятие закона может стать «свидетельством того, чего можно достичь, если нами движет эмпатия и отвага». «Я всегда верила в то, что боль необходимо превратить в цель, в создание чего‑то хорошего из чего‑то темного. Выжившие вроде меня продолжали эту борьбу слишком долго. Теперь я прошу вас довести ее до финишной линии», — написала Пэрис.

В 2022 году Пэрис Хилтон рассказала, что подверглась насилию в школе-интернате в возрасте 16 лет. Девушка провела в учреждении год. «Мое детство у меня украли», — заявила она.