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Большой театр открыл продажу билетов на январские показы «Щелкунчика»

Вчера в 22:56
Фото: Hans Neleman/Getty Images

Большой театр открыл продажу билетов на январские показы балета «Щелкунчик». Об этом стало известно из телеграм-канала театра.

Спектакли состоятся 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 12 января. Во все дни, кроме 10 января, балет покажут как вечером, так и днем. Билеты можно купить на официальном сайте Большого.

«Обращаем особое внимание на стоимость билетов: на дневные спектакли она ровно в два раза ниже, чем на вечерние — и мы рады пригласить к просмотру прежде всего семьи с детьми!» — заявили в театре.

Минимальная стоимость билета на дневной спектакль составила 2500 рублей, максимальная стоимость билета в партер — 25000 рублей.

Билеты категорий «60 плюс» можно приобрести за 2500 (на утренние показы) или 5000 рублей (на вечерние). Билеты категории «Молодежный» стоят 700 или 1250 рублей. Продажу билетов по программе «Пушкинская карта» объявят позднее.

Видеоверсию балета «Щелкунчик» покажут на Первом канале в канун Нового года. «Афиша Daily» разобралась, как появилась традиция посещать «Щелкунчика» зимой и где посмотреть балет, если купить билеты в Большой не получится.

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