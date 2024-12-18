Авторы «Ведьмака-4» понимали, что смена главного героя вызовет споры

CD Projekt Red понимали, что решение сделать Цири главной героиней «Ведьмака-4» вызовет споры. Об этом заявил изданию VGС нарративный директор игры Филипп Вебер.

Он понимает, откуда взялся негатив некоторых фанатов, поскольку Веберу самому нравилось играть за Геральта в прошлых частях. Разработчик считает беспокойство этих поклонников обоснованным, но команда хочет убедить их в правильности своего решения.

«Лучшее, что мы можем сделать, и я думаю, что это действительно наша цель, — доказать, что с Цири мы можем сделать много интересного», ― сказал разработчик, отметив, что решение сделать Цири главной героиней было принято «очень давно».

«Цири уже была представлена как второй главный герой в романах Анджея Сапковского и как второй играбельный персонаж в „Ведьмаке 3: Дикая Охота“, так что для нас это действительно было естественным развитием того, что мы уже так долго делали», ― пояснил он.

Выбор Цири главной героиней позволит рассказать новые истории о становлении ведьмаком, ведь она только в начале этого пути, добавил Вебер.

Исполнительная продюсерка Малгожата Митренга сказала, что авторы ошеломлены, как много людей поддержали их выбор и взволнованы им. По ее словам, часть сообщества фактически выполняет работу авторов, поясняя другим, почему это решение верное.

«Каждый имеет право на свое мнение, и мы верим, что оно исходит из страсти к нашим играм. Я думаю, лучшим ответом на это будет сама игра, когда она выйдет», ― отметила она.