Кембриджский университет призвали извиниться за заключение женщин в частную тюрьму в течение 350 лет

Кембриджский университет призвали извиниться за закон, разрешавший отправлять женщин в тюрьму за аморальность. Он действовал в учебном заведении почти 350 лет, сообщил The Guardian.

В университетскую тюрьму отправляли любых женщин, «подозреваемых во зле». Среди них часто оказывались девушки, гулявшие со студентами университета после наступления темноты. Их автоматически считали проститутками.

Только в XIX веке арестовали более 5000 женщин. Их держали в заключении неделями. Многие из приговоренных девушек были подросткового возраста. Сейчас наказание их считают несправедливым.

Британский историк Кэролайн Биггс считает, что Кембриджский университет должен публично признать свою вину в жестоком и неверном отношении к женщинам и принести извинения.

«Ни одна из женщин не получила справедливого суда, и ни одна из них на самом деле даже не нарушила закон, если учитывать законы страны — не было никаких доказательств правонарушения», — подчеркнула Биггс.

По ее словам, университет не заботился о том, как обращались с арестованными женщинами. «Они хотели убрать женщин с улиц, чтобы они не могли соблазнять студентов», — пояснила историк.

Биггс посвятила историям женщин, оказавшихся в университетской тюрьме, книгу «Вращающийся дом: Как Кембриджский университет запирал женщин в собственной частной тюрьме». В ней, в частности, рассказывается, что преподавателям Кембриджа не разрешали жениться до 1880-х годов. Это спровоцировало рост числа секс-работниц, клиентами которых становились как педагоги, так и студенты.

Биггс в течение пяти лет изучала университетские архивы, судебные отчеты и прочие документы. Она выяснила, что девушек арестовывали ночью. Суд на ними вершил вице-канцлер Кембриджа по собственному усмотрению. Часто он приходил в камеру женщин и спрашивл, кротко ли они вошли в помещение. Исходя из ответа, он избирал наказание — более мягкое или более суровое.

Ученая также обнаружила, что к женщинам применяли не только заключение, но и телесные наказания. В 1748 году вице-канцлер заплатил городскому глашатаю за то, что тот выпорол «десять непослушных женщин». Тюремные инспекторы часто осуждали условия содержания заключенных в тюрьме Кембриджа.

Социальный историк Генри Мэйхью в 1951 году назвал исправительное учреждение «мерзостью», отметив, что надзирательница дергала заключенных за волосы, если они не молчали. Девушек также нередко отправляли в одиночные камеры. «В тюрьме было очень холодно и сыро, а еда состояла только из хлеба и иногда каши», — добавила Биггс.

По мнению историка, Кембриджский университет использовал собственную тюрьму для «полной власти и контроля» над жителями города Кембриджа на протяжении столетий. Вуз контролировал продажу вина и спиртных напитков, лицензировал пабы и определял количество кредитов, которые давали студентам.