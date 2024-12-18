Кембриджский университет призвали извиниться за заключение женщин в частную тюрьму в течение 350 лет

Вчера / 19:52
Сторонников идеи плоской Земли отвезли в Антарктиду, чтобы доказать их неправоту
Сегодня / 00:21
Пэрис Хилтон призвала власти США принять закон против жестокого обращения с детьми в учреждениях
Обновлено вчера в 23:22
Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах россиян, обходящих блокировки
Вчера / 22:56
Большой театр открыл продажу билетов на январские показы «Щелкунчика»
Вчера / 22:50
Авторы «Ведьмака-4» понимали, что смена главного героя вызовет споры
Вчера / 22:10
Создатель первого «Принца Персии» признался, что читал «Принц Госплана» у Пелевина
Вчера / 21:17
«Это был плохой шаг»: Джуд Лоу поделился, о съемках в каком фильме он пожалел
Вчера / 20:56
Вышел новый тизер киноадаптации «Лило и Стича»
Вчера / 20:19
MrBeast арендовал пирамиды в Гизе для съемок нового видео
Обновлено вчера в 20:10
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Несколько вагонов сошли с рельсов
Вчера / 19:04
В России снимут художественный фильм про Незнайку
Вчера / 18:14
Marvel Studios подтвердила, что «Черная Пантера-3» находится в разработке
Вчера / 17:49
Посмотрите трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой и Полом Раддом
Вчера / 17:09
Милли Бобби Браун и Крис Пратт в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо
Вчера / 17:06
Дизайнерскую одежду и современное искусство представят на маркете в «Суперметалле»
Вчера / 16:46
Глеб Калюжный и Иван Жарков озвучили Киберслава в предстоящем российском аниме
Вчера / 16:21
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Вчера / 15:56
СМИ: Apple сворачивает работу сервисов в России
Вчера / 15:50
Артист балета Сергей Полунин собирается уехать из России
Вчера / 14:58
Евгений Цыганов сыграет Петера Глебски в экранизации «Отеля „У погибшего альпиниста“» Стругацких
Вчера / 14:00
МТС запустила «Виртуалити», чтобы помочь детям войти в ИТ
Вчера / 13:00
В Китае срок безвизового транзитного пребывания продлили до 10 суток
Вчера / 12:45
РФ вышла на третье место в мире по числу разводов: восемь из десяти браков в 2024-м распались
Вчера / 12:33
Брайан Кокс: «Кевину Спейси следует дать возможность вернуться к работе»
Вчера / 11:29
FX закрыл сериал «Старик» после второго сезона
Вчера / 11:10
В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица Нейро
Вчера / 10:54
Китайские космонавты установили новый рекорд по пребыванию в открытом космосе
Вчера / 09:56
В Китае мужчина едва не умер от инфаркта, помогая сыну с домашним заданием
Вчера / 02:13
Дастин Хоффман и Андре Холланд сыграют в драме «Ревизионист»
Вчера / 01:43
93-летняя художница Агнес Денес установила инсталляцию-пирамиду в долине Коачелла в США
Вчера / 00:53
Режиссер «Сумерек» экранизирует роман «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн. В ленте сыграет Энсел Элгорт
17 декабря / 23:55
Шон Бин и Макензи Фой снимутся в вестерне «Вор-одиночка»
17 декабря / 22:56
Джеймс Ван разрабатывает сериал по Pacific Drive
17 декабря / 22:54
Том Круз получил награду ВМС США за роль в фильме «Топ Ган»
17 декабря / 22:39
Вышел трейлер «Черного мешка» Стивена Содерберга. В ролях — Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер

Кембриджский университет призвали извиниться за заключение женщин в частную тюрьму в течение 350 лет

Вчера в 22:21
Фото: Malgorzata Bujalska/Unsplash

Кембриджский университет призвали извиниться за закон, разрешавший отправлять женщин в тюрьму за аморальность. Он действовал в учебном заведении почти 350 лет, сообщил The Guardian.

В университетскую тюрьму отправляли любых женщин, «подозреваемых во зле». Среди них часто оказывались девушки, гулявшие со студентами университета после наступления темноты. Их автоматически считали проститутками.

Только в XIX веке арестовали более 5000 женщин. Их держали в заключении неделями. Многие из приговоренных девушек были подросткового возраста. Сейчас наказание их считают несправедливым.

Британский историк Кэролайн Биггс считает, что Кембриджский университет должен публично признать свою вину в жестоком и неверном отношении к женщинам и принести извинения.

«Ни одна из женщин не получила справедливого суда, и ни одна из них на самом деле даже не нарушила закон, если учитывать законы страны — не было никаких доказательств правонарушения», — подчеркнула Биггс.

По ее словам, университет не заботился о том, как обращались с арестованными женщинами. «Они хотели убрать женщин с улиц, чтобы они не могли соблазнять студентов», — пояснила историк.

Биггс посвятила историям женщин, оказавшихся в университетской тюрьме, книгу «Вращающийся дом: Как Кембриджский университет запирал женщин в собственной частной тюрьме». В ней, в частности, рассказывается, что преподавателям Кембриджа не разрешали жениться до 1880-х годов. Это спровоцировало рост числа секс-работниц, клиентами которых становились как педагоги, так и студенты.

Биггс в течение пяти лет изучала университетские архивы, судебные отчеты и прочие документы. Она выяснила, что девушек арестовывали ночью. Суд на ними вершил вице-канцлер Кембриджа по собственному усмотрению. Часто он приходил в камеру женщин и спрашивл, кротко ли они вошли в помещение. Исходя из ответа, он избирал наказание — более мягкое или более суровое.

Ученая также обнаружила, что к женщинам применяли не только заключение, но и телесные наказания. В 1748 году вице-канцлер заплатил городскому глашатаю за то, что тот выпорол «десять непослушных женщин». Тюремные инспекторы часто осуждали условия содержания заключенных в тюрьме Кембриджа.

Социальный историк Генри Мэйхью в 1951 году назвал исправительное учреждение «мерзостью», отметив, что надзирательница дергала заключенных за волосы, если они не молчали. Девушек также нередко отправляли в одиночные камеры. «В тюрьме было очень холодно и сыро, а еда состояла только из хлеба и иногда каши», — добавила Биггс.

По мнению историка, Кембриджский университет использовал собственную тюрьму для «полной власти и контроля» над жителями города Кембриджа на протяжении столетий. Вуз контролировал продажу вина и спиртных напитков, лицензировал пабы и определял количество кредитов, которые давали студентам.

Бывшие заключенные университетской тюрьмы пытались бороться в властью вуза с конца XIX века. В своей книге Биггс рассказывает о четырех женщинах, которые подали в суд на Кембридж. В 1891 году женщинам разрешили иметь адвокатов. А в 1894 году вице-канцлер наконец лишился права арестовывать девушек по подозрению в проституции. Вскоре тюрьму университета снесли.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами