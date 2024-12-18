Создатель первого «Принца Персии» признался, что читал «Принц Госплана» у Пелевина

Создатель первой игры «Принц Персии» Джордан Мекнер остался впечатлен книгой «Принц Госплана» Виктора Пелевина.
Вопрос Мекнеру, знаком ли он с этим литературным произведением русского постмодернизма, задал в соцсети X медиа-консультант Александр Азмин. Пользователь признался, что годами мечтал спросить это у Мекнера.
«Читал! Немного напомнило мне Борхеса и Кортасара. Я был горд, что моя игра описана столь хорошим писателем», ― ответил ему геймдизайнер.
Оригинальная игра «Принц Персии» вышла в 1989 году, дала начало одноименной серии и изменила индустрию. Это платформер, где игрок берет на себя роль принца, которому нужно сбежать из темницы и спасти свою любовь ― принцессу, которую похитил злой визирь, задумавший захватить трон.
Книга Пелевина «Принц Госплана» вышла через два года ― в 1991-м. В ней рассказывается о программисте одного из учреждений позднесоветской эпохи, который увлекается игрой «Принц Персии» и отождествляющий себя с главным героем. Мир игры для него становится второй реальность, наполненной опасностями и врагами, а его цель ― достичь прекрасной принцессы.