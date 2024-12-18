Создатель первого «Принца Персии» признался, что читал «Принц Госплана» у Пелевина

Создатель первой игры «Принц Персии» Джордан Мекнер остался впечатлен книгой «Принц Госплана» Виктора Пелевина.

Вопрос Мекнеру, знаком ли он с этим литературным произведением русского постмодернизма, задал в соцсети X медиа-консультант Александр Азмин. Пользователь признался, что годами мечтал спросить это у Мекнера.

«Читал! Немного напомнило мне Борхеса и Кортасара. Я был горд, что моя игра описана столь хорошим писателем», ― ответил ему геймдизайнер.

Оригинальная игра «Принц Персии» вышла в 1989 году, дала начало одноименной серии и изменила индустрию. Это платформер, где игрок берет на себя роль принца, которому нужно сбежать из темницы и спасти свою любовь ― принцессу, которую похитил злой визирь, задумавший захватить трон.