Вышел новый тизер киноадаптации «Лило и Стича»

На ютуб-канале Disney появился новый тизер лайв-адаптации мультфильма «Лило и Стич». Картина выйдет в зарубежный прокат 23 мая 2025 года.
В коротком ролике показали обитателей диких равнин ― жирафов и зебр, а также Стича, которого, подобно Симбе, поднимают на руках (правда, в данном случае действие происходит на пляже).
Режиссером фильма стал номинант «Оскара» Дин Флейшер-Кэмп, известный по мультику «Марсель, ракушка в ботинках».
Лило в картине играет Сидни Элизабет Агудонг (известна по роли в сериале Netflix «У меня на районе»). С ней на экране появятся Билли Магнуссен, Тиа Каррере, Ханна Уоддингэм, Крис Сандерс, Кортни Б.Вэнс и Зак Галифианакис.