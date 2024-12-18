Вышел новый тизер киноадаптации «Лило и Стича»

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На ютуб-канале Disney появился новый тизер лайв-адаптации мультфильма «Лило и Стич». Картина выйдет в зарубежный прокат 23 мая 2025 года.

В коротком ролике показали обитателей диких равнин ― жирафов и зебр, а также Стича, которого, подобно Симбе, поднимают на руках (правда, в данном случае действие происходит на пляже).

Режиссером фильма стал номинант «Оскара» Дин Флейшер-Кэмп, известный по мультику «Марсель, ракушка в ботинках».