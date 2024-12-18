«Это был плохой шаг»: Джуд Лоу поделился, о съемках в каком фильме он пожалел

Британский актер Джуд Лоу, известный по фильму «Отпуск по обмену» и сериалу «Молодой Папа», пожалел о съемках в фильме «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». Об этом он рассказал в интервью GQ.

Лоу признался, что на момент выхода картины «был в действительно сильной позиции», поскольку только что получил еще одну номинацию на «Оскар» за «Холодную гору». Стать Алфи вскоре после этого было «плохим шагом», отметил он.

Проект оказался «немного легковесным, немного банальным». «Думаю, он был сделан ради больших денег, и мне, вероятно, заплатили слишком много, что я недооценил в то время», — сказал актер.

Лоу вспомнил, что ругал себя за участие в фильме. «Я сделал что‑то, что вело меня к ролям сердцееда и харизматичного главного героя, и это не сработало», — пояснил он. Артист добавил, что роль Алфи подорвала его уверенность в себе.

«Она заставила меня осознать, что, когда ты только что вышел на сцену, все заинтригованы и хотят отхватить кусочек тебя. А потом, как только случается пара неудач, внимание переключается на что‑то другое», — поделился Лоу.