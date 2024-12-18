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MrBeast арендовал пирамиды в Гизе для съемок нового видео

Сегодня в 20:19
Фото: Osama Elsayed/Unsplash

Американский ютуб-блогер Джеймс Дональдсон, известный по проекту MrBeast, арендовал пирамиды в Гизе на 100 часов ради съемок нового видео. Об этом сообщил Sportskeeda.

MrBeast договорился с правительством Египта. По словам инфлюэнсера, он получил доступ к трем пирамидам и намерен «исследовать все, что захочется». «Мы будем спать в пирамиде, предоставленной нам одним», — поделился Дональдсон в подкасте Beyond the Record.

Ютубер надеется, что раскроет секреты пирамид. «Я никогда не был внутри. Я просто хочу столкнуться с какими‑нибудь тайнами и пройтись по всем комнатам и гробницам», — поделился MrBeast.

Блогер добавил, что в прогулке по пирамидам его команду будет сопровождать эксперт по истории Египта. Дональдсон хочет, чтобы он показал ему помещения, которые ранее не видела публика.

Друзья инфлюэнсера намерены принести в пирамиды устройства для отслеживания паранормальных явлений. «Они возьмут с собой все виды гаджетов, чтобы ощутить привидений и прочее, что я считаю мошенничеством», — отметил MrBeast.

Ранее MrBeast рассказывал, что для его нового шоу построили небольшой город за 14 млн долларов. Шоу под названием Beast Games выйдет 18 декабря.

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