Сторонников идеи плоской Земли отвезли в Антарктиду, чтобы доказать их неправоту

Группу сторонников идеи плоской Земли отвезли в Антарктиду, чтобы доказать им, что планета круглая. Некоторые не признали свою неправоту, даже увидев 24-часовой солнечный день, но самый известный участник эксперимента решил пересмотреть свои убеждения.

Проект под названием «Финальный эксперимент» придумал пастор из Колорадо Уилл Даффи. Он организовал экспедицию, в ходе которой отправил в Антарктиду группы сторонников обоих теорий ― и плоской, и шарообразной Земли. В первую вошли три человека, во вторую ― двенадцать.

По задумке Даффи, его эксперимент должен раз и навсегда положить конец дебатам о форме планеты. Ведь наличие в Антарктиде 24-часового солнечного дня доказывает шарообразность Земли. Такой эффект возможен лишь на наклонной и вращающейся сфере, где наклон оси летом располагает Южный полюс лицом к Солнцу на протяжении всех 24 часов. Если бы Земля была плоской, это было бы невозможно.

Кроме того, сторонники плоской Земли часто любят утверждать, что Договор об Антарктиде 1959 года запрещает гражданским лицам посещать самый южный континент, чтобы скрыть истинную форму планеты.

Даффи оплатил перелет в Антарктиду трем участникам проекта, которые верят в плоскую Землю. Каждая такая путевка обошлась в более чем 30 тыс. долларов. Сторонники теории шарообразной планеты оплачивали перелет самостоятельно.

Участники эксперимента провели на самом южном континенте более двух дней и смогли воочию убедиться, что Солнце там не заходит за горизонт в течение всех суток. Это заставило одного из самых известных сторонников теории плоской Земли признать свою неправоту.

«Иногда в жизни ты ошибаешься. Я думал, что не существует 24-часового солнечного дня. На самом деле я был в этом почти уверен», ― признался Джеран Кампанелла, снявшийся во множестве документальных фильмах о плоской Земле.

«Что все это значит, вы должны решить сами. Не слушайте моих убеждений или мнений, они не должны иметь для вас значения. По крайней мере, вы должны быть в состоянии принять, что Солнце делает именно то, что сказали эти ребята касательно вращения вокруг южного континента», ― добавил он.