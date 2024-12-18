В России снимут художественный фильм про Незнайку

Студия Yellow, Black and White и Первый канал выпустят художественные фильмы про Незнайку — героя книг Николая Носова. Об этом сообщил «Интерфакс».
Наследник писателя Игорь Носов подписал договор о создании кинокартин. Он отметил, что надеется, что новая история Незнайки будет создана «в том же духе, в котором она была написана Николаем Николаевичем».
«Мне много лет приходилось охранять этот сказочный мир от какого‑либо вторжения. И вот теперь начинается грандиозный проект, результат которого должен понравиться зрителям, создателям фильма и мне. Надеюсь, что в современном кинематографе мы сумеем сохранить интонацию и мелодику сказочного города Незнайки», — подчеркнул Носов.
Генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян добавил, что студия «начиная работать с классическими произведениями, всегда ставит в приоритет бережное отношение к источнику».
«Мы сделаем все, чтобы и в „Незнайке“ выдержать грань между классическим прочтением и современным киноязыком. Первый полнометражный фильм по мотивам легендарной книги подарит и взрослым, и детям новые эмоции от любимой истории», — пообещал специалист.
Николай Носов опубликовал книгу «Приключения Незнайки и его друзей» в 1953 году. Позднее писатель представил еще два сочинения о герое — «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».
В 1961 году на экраны вышел мультфильм «Незнайка учится». В 1971 году появился мультсериал «Приключения Незнайки и его друзей» . В 1977 году был экранизирован «Незнайка в Солнечном городе». В 1983 году режиссеры Игорь Апасян и Ирма Рауш представили игровой телефильм «Незнайка с нашего двора». В 90-е мультипликаторы сняли сериал «Незнайка на Луне» и его продолжение — «Незнайка на Луне 2».