В России снимут художественный фильм про Незнайку

Студия Yellow, Black and White и Первый канал выпустят художественные фильмы про Незнайку — героя книг Николая Носова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Наследник писателя Игорь Носов подписал договор о создании кинокартин. Он отметил, что надеется, что новая история Незнайки будет создана «в том же духе, в котором она была написана Николаем Николаевичем».

«Мне много лет приходилось охранять этот сказочный мир от какого‑либо вторжения. И вот теперь начинается грандиозный проект, результат которого должен понравиться зрителям, создателям фильма и мне. Надеюсь, что в современном кинематографе мы сумеем сохранить интонацию и мелодику сказочного города Незнайки», — подчеркнул Носов.

Генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян добавил, что студия «начиная работать с классическими произведениями, всегда ставит в приоритет бережное отношение к источнику».

«Мы сделаем все, чтобы и в „Незнайке“ выдержать грань между классическим прочтением и современным киноязыком. Первый полнометражный фильм по мотивам легендарной книги подарит и взрослым, и детям новые эмоции от любимой истории», — пообещал специалист.

Николай Носов опубликовал книгу «Приключения Незнайки и его друзей» в 1953 году. Позднее писатель представил еще два сочинения о герое — «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».