Marvel Studios подтвердила, что «Черная Пантера-3» находится в разработке

Фильм «Черная Пантера-3» находится в разработке у Marvel Studios. Об этом рассказал глава студии Кевин Файги, сообщил Collider.

Над проектом будет работать продюсер Нейт Мур, несмотря на то что он покидает Marvel. «Нам посчастливится поработать с ним по-новому над нашим следующим фильмом „Черная Пантера“», — отметил Файги.

Мур был одним из ключевых специалистов, работавших над первыми двумя фильмами о Черной Пантере. Как подчеркнул Файги, «его влияние продолжит отражаться на повествовании».

«Нейт — фантастический руководитель и коллега, а также замечательный друг для всех нас здесь, в Marvel Studios. <…> Хотя нам будет его очень не хватать, мы с нетерпением ждем, что он сделает дальше», — заявил президент Marvel Studios.

Ранее актер Дензел Вашингтон рассказал, что Райан Куглер пишет для него роль в «Черной пантере-3». Тогда проект не был еще официально объявлен.