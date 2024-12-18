Артист балета Сергей Полунин собирается уехать из России

Артист балета Сергей Полунин заявил в соцсетях, что собирается уехать из России. Он добавил, что пока не знает, куда именно вместе с семьей поедет дальше.

«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло. Как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал Полунин в инстаграме*.

Ранее артист жаловался на слежку и «несанкционированные» посылки. «Не знаю, взорвется это когда‑то в мое лицо или нет. Время покажет. Не дай бог, чтобы с моей женой что‑то случилось, или моими детьми, или так далее. Этого допустить я не могу», — говорил он.

Полунин родился и вырос в Херсоне, учился в Киевском хореографическом училище и танцевал в труппе лондонского Королевского балета. В 2017 году артист стал гражданином Сербии, в 2018-м — РФ. Занимал должность исполняющего обязанности ректора Академии хореографии Севастополя с 2019 по 2024 год.

На груди Полунина вытатуированы три лица Владимира Путина. Он оказывал поддержку российским военным в ходе боевых действий на территории Украины и запустил сбор пожертвований. В январе Полунин был доверенным лицом Путина на выборах.