Посмотрите трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой и Полом Раддом

Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой и Полом Раддом в главных ролях. Премьера фильма состоится в 2025 году.

В сюжете говорится об отце Эллиоте и дочери Райли, которые случайно насмерть сбивают единорога по пути на уик-энд, где его босс-миллиардер собирается использовать чудесные лечебные свойства этого существа.

В ролике показали, как Эллиот и Райли наезжают на единорога, а в конце концов понимают, что его кровь и стружка из его рога могут вылечить рак.

Кресло режиссера и сценариста занял Алекс Шарфман — это режиссерский дебют продюсера фильмов «Поднять паруса» и «Воскрешение». Ари Астер («Солнцестояние») выступит в качестве исполнительного продюсера.