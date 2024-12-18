Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Несколько вагонов сошли с рельсов

Пассажирский поезд № 11 Мурманск — Петербург столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медицинские службы региона.

С рельсов сошли несколько вагонов, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Пострадали как минимум 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии, рассказали ТАСС в оперативных службах.

В РЖД отметили, что столкновение было боковым и произошло при прибытии на станцию Княжая. В поезде находились 326 пассажиров. По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона.

«Сначала нам сказали, что кто‑то нажал стоп-кран. В соседнем вагоне, куда мы зашли после столкновения, обвалены потолок и все двери. Наш вагон весь перекошен, забрать вещи не представляется возможным. Видела, как кого‑то уносили на носилках», — рассказала «Известиям» пассажирка поезда Юлия.

К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено. Причины происшествия устанавливаются. По словам источника «Известий», причиной стала потеря контроля над тормозами грузового состава.