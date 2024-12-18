Дизайнерскую одежду и современное искусство представят на маркете в «Суперметалле»

22 декабря, с 12.00 до 22.00, в московском пространстве «Суперметалл» пройдет зимний маркет. Участниками станут более 70 проектов, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Дизайнерскую одежду представят фэшн-бренды The VOW, Cestrx и MOS, дизайнерскую мебель ― Dobro и оtdel iskusstv. Еще на ярмарке можно будет найти постельное белье и домашний текстиль от Props и цветные линзы от Magestic.

Галерея современного искусства Fabula подготовила большую инсталляцию, куда войдут работы 20 художников и керамистов. Выпить новогоднее какао с авторским десертом или пообедать можно будет в кофейне «Человек и пароход».

Среди других активностей ― корнер от Flacon Mag, станция от re-feel, предсказание будущего и розыгрыш призов от dobro, а также станция упаковки подарков.