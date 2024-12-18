Роскомнадзор хочет обязать операторов сообщать о пользователях, которые обходят блокировки

Роскомнадзор предложил обязать операторов связи передавать сведения о пользователях, которые обходят блокировки. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым познакомились «Ведомости».

Как пишет газета, РКН намерен получать информацию о пользователях, которые заходят на заблокированные в РФ сайты. Ведомство сможет идентифицировать средства связи и оборудование абонентов в интернете, если приказ вступит в силу.

Операторы смогут выполнить требование РКН при помощи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливают на сетях с 2019 года. Это означает, что технически предложенную меру уже можно исполнить, отмечает DTF.

РКН хочет получать информацию от операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления приказа в силу. Приказ касается всех операторов, имеющих лицензию на оказание услуг связи.

Операторов связи планируют обязать передавать информацию об оборудовании пользователей в течение 15 рабочих дней с начала предоставления услуг или с момента подключения к их сети другого оператора, который уже оказывает услуги по доступу в интернет.

Эта мера, аргументирует РКН, позволит защитить граждан РФ от потенциального вреда. Возможные сроки вступления приказа в силу неизвестны.