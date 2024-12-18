Милли Бобби Браун и Крис Пратт в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо

Netflix выпустил трейлер фильма «Электрический штат» от братьев Руссо — создателей картины «Мстители: Финал». Премьера состоится 14 марта.

Действие ленты развивается в альтернативной, ретрофутуристической версии 1990-х годов. Сюжет рассказывает об осиротевшей девочке-подростке Мишель, которая решает найти своего младшего брата. Помогать ей в этом будут мультяшный желтый робот и эксцентричный бродяга.

В фильме снялись Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ке Хюи Кван («Всё везде и сразу»), Джейсон Александер («Сайнфелд»), Вуди Норман («Камон Камон»), а также Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Стэнли Туччи («Голодные игры»).