Глеб Калюжный и Иван Жарков озвучили Киберслава в предстоящем российском аниме

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«Кинопоиск» представил актерский состав долгожданного российского аниме «Киберслав». Первая серия проекта выйдет в онлайн-кинотеатре уже в декабре.

События «Киберслава» разворачиваются в Древней Руси, где есть суперсовременные технологии: кибернетические имплантаты, плазменное оружие, экзоскелеты и гигантские роботы.

Сюжет расскажет историю о богатыре, расследующем жестокое преступление, в результате которого погибла княжеская семья. Герою предстоит узнать, кому помешал князь и его близкие — озлобленному народу или заполонившей леса нечисти.

Юного Киберслава озвучил Глеб Калюжный, для которого эта работа стала дебютом в озвучивании. Возмужавшему богатырю свой голос подарил Иван Жарков. Еще в озвучке аниме поучаствовали Петр Гланц (князь Драгомир и искусственное кибернетическое существо по имени Арт) и Валентина Ляпина (Мирослава).