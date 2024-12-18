Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Днем 31 декабря в Москве ожидается от –1 до –6 градусов Цельсия, в ночь на 1 января ― от –2 до –7. Об этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вероятность осадков 31 декабря ― 1 января составляет 60–65%, отметил он.

По словам специалиста, погода в столице сейчас похожа на маятник: в четверг, 19 декабря, ожидаются «трескучие морозы», а в пятницу наступит «мартовская оттепель».

«Через несколько дней погодный маятник вновь качнется в морозы, а затем вернется в оттепели, правда, на это раз амплитуда колебаний будет заметно меньше. Эта оттепель закончится на католическое Рождество, а затем возможен еще один ход маятника. С точки зрения прогнозов сегодняшнего дня, на Новый год придется отрицательная фаза этих температурных колебаний», ― пояснил Леус.

Он пообещал уточнить прогноз на новогоднюю ночь через неделю.