СМИ: Apple сворачивает работу сервисов в России

Apple приступила к сокращению присутствия фирменных сервисов в РФ с середины декабря. До этого корпорация не меняла условий работы в стране с весны 2022 года. Об этом сообщает iPhones.ru со ссылкой на источник в компании.

По данным издания, некоторые новые фильмы и сериалы Apple TV+ больше не будут появляться у российских аккаунтов, хотя пока что ограничение не распространяется на весь контент. Некоторые премьеры все же состоятся, уточняет iPhones.ru. Однако в будущем на стриминге будут появляться только трейлеры, и не больше.

В Apple Fitness+ будут ограничены релизы новых тренировок для РФ. Ранее приложения обновлялись вслед за мировыми с некоторыми ограничениями (например, без музыки, если она недоступна в регионе).

По словам собеседника iPhones.ru, могут появиться и другие ограничения, все детали этого решения пока что до конца неизвестны. Он допускает, что возможность пополнения баланса Apple ID, покупку приложений и оформление подписок не отключат.