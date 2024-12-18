Евгений Цыганов сыграет Петера Глебски в экранизации «Отеля „У погибшего альпиниста“» Стругацких

«Персонаж Петера Глебски — это каркас всей истории. Мы развили арку героя, теперь у него есть личная драма, которая влияет на ход всей истории. Уставший детектив приезжает в отель, и ему попадается настоящее дело. Он всегда жил по букве закона, из‑за чего у него случались конфликты с дочерью, ближе которой у него никого в жизни не было. Столкнувшись с личной трагедией, он остался предан закону, но смысл жизни потерял», — рассказал Домогаров-младший.