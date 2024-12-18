Евгений Цыганов сыграет Петера Глебски в экранизации «Отеля „У погибшего альпиниста“» Стругацких

Евгений Цыганов получил роль Петера Глебски в новой экранизации «Отеля „У погибшего альпиниста“» братьев Стругацких. Об этом сообщается в телеграм-канале продюсерской компании «Марс Медиа Энтертейнмент».
Режиссер фильма Александр Домогаров-младший («Елки», «Печорин») назвал Цыганова «одним из немногих актеров, кому по силам сыграть такого сложного, многогранного персонажа». Цыганов сыграет полицейского инспектора, который приезжает в отель из‑за письма с предупреждением, что скоро там случится убийство.
«Персонаж Петера Глебски — это каркас всей истории. Мы развили арку героя, теперь у него есть личная драма, которая влияет на ход всей истории. Уставший детектив приезжает в отель, и ему попадается настоящее дело. Он всегда жил по букве закона, из‑за чего у него случались конфликты с дочерью, ближе которой у него никого в жизни не было. Столкнувшись с личной трагедией, он остался предан закону, но смысл жизни потерял», — рассказал Домогаров-младший.
Съемки стартуют в начале 2025 года, а сейчас завершается подготовка к ним. Сценарий написала Ольга Городецкая («Казнь», «Тварь»). Какие еще актеры разделят экран с Цыгановым, неизвестно. Дата премьеры тоже не сообщается.
Повесть «Отель „У погибшего альпиниста“» была впервые опубликована в 1970 году. Она рассказывает о загадочных событиях в гостинице в горах некой европейской страны — от таинственных убийств и разборок с бандой гангстеров до встречи с пришельцами.
Первая экранизация с одноименным названием вышла в 1979-м. Съемки проходили в урочище Туюк-Су («Ворота Туюк-Су»), недалеко от известного горнолыжного курорта Чимбулак в Казахстане.