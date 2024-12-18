РФ вышла на третье место в мире по числу разводов: восемь из десяти браков в 2024-м распались

В 2024 году примерно восемь разводов пришлось на десять новых браков в РФ. Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.
По словам советника гендиректора центра Елены Михайловой, Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Она пояснила, что тенденция связана со снижением ценности института официального брака.
«Это тренд не сегодняшнего дня, он долгосрочный, но сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — сказала Михайлова.
В ходе недавнего опроса стало известно, что после повышения на работе руководительницы подают на развод в 1,5 раза чаще, чем их коллеги-мужчины на той же должности. 26% женщин и 17% мужчин развелись после продвижения по карьерной лестнице: инициатором развода назвали себя 50% женщин, в то время как 39% мужчин говорили об общем решении.