РФ вышла на третье место в мире по числу разводов: восемь из десяти браков в 2024-м распались

В 2024 году примерно восемь разводов пришлось на десять новых браков в РФ. Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

По словам советника гендиректора центра Елены Михайловой, Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Она пояснила, что тенденция связана со снижением ценности института официального брака.

«Это тренд не сегодняшнего дня, он долгосрочный, но сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — сказала Михайлова.