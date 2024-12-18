В Анапе зона загрязнения мазутом выросла до 49 километров. Волонтеры спасают птиц

В Анапе зона загрязнения мазутом увеличилась до 49 км. Более 1000 сотрудников МЧС очищают береговую линию в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края.

«Патрульные группы будут дежурить круглосуточно», — отметили в МЧС. Им также помогают более 4000 добровольцев: они прибывают со всей Кубани и из других регионов.

Отдельно работают специальные пункты спасения птиц. В них волонтеры отмывают птиц от мазута. По мнению экологов, разлив нефтепродуктов может угрожать жизням 500 тыс. перелетных птиц.

Добровольцы, спасающие птиц, призвали прибрежные отели оказать помощь, пишет «Подъем». Им не хватает рук, коробок для вывоза пострадавших и бочек, чтобы их отмывать.

По словам волонтера Ксении Высоцкой, птиц так много, что звонки поступают каждую минуту. Некоторые пытаются отмыть их самостоятельно дома, но делать этого нельзя.

Ранее в сети писали, что из‑за разлива гибнут дельфины. Однако директор Центра спасения «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что пока пострадавших китообразных обнаружено не было.

«Вчера было одно сообщение о дельфине. Но он погиб где‑то неделю назад, судя по состоянию тела. Еще одна фотография, которая гуляла по сети, — это птица в мазуте, просто такой ракурс, и многие с дельфином путали», — заявила она.

По данным РБК, если раньше мазут находили отдельными пятнами на отдельных пляжах, то теперь в некоторых местах нефтепродукт покрывает пляж сплошным слоем. «Здесь такая вонь стоит, что просто дышать нечем. Угореть можно от такого запаха», — говорят очевидцы.

Разлив мазута произошел из‑за крушения в Черном море двух танкеров ― «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 15 декабря судна попали в сильный шторм, и их пробило волнами.

С первого судна спасли 12 моряков, один погиб. Второй танкер сперва лег в дрейф, а затем сел на мель. МЧС сообщило, что все 14 членов экипажа «Волгонефти-239» благополучно эвакуированы на берег. Пострадавших моряков госпитализировали.

Танкеры перевозили более 9000 тонн мазута. По оценкам РАН, из каждого судна вытекло примерно по 1500 тонн нефтепродуктов. В четырех поселениях Темрюкского района Краснодарского края и в станице Благовещенской в Анапе ввели режим ЧС.