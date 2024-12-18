В Китае срок безвизового транзитного пребывания продлили до 10 суток

В Китае решили продлить срок безвизового транзитного пребывания иностранных туристов с 3 и 6 дней до 10. Об этом сообщает «Синьхуа».
Новые меры коснутся граждан 54 стран мира. Среди них — Россия, Бразилия, Великобритания, США и Канада. Они смогут въезжать в Китай без виз при следовании транзитом в третью страну или регион.
Туристы смогут въезжать в страну через любой из 60 КПП, расположенных в 24 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения.
С января по ноябрь этого года Китай принял около 29,22 млн иностранных туристов, что на 86,2% больше, чем в 2023-м. Из них 17,45 млн человек въехали в страну по безвизу.