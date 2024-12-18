Брайан Кокс: «Кевину Спейси следует дать возможность вернуться к работе»

Брайан Кокс поддержал возвращение в Голливуд своего бывшего коллеги Кевина Спейси. Актер вспомнил о спорах вокруг Спейси после серии обвинений, выдвинутых против него в 2017 году, и поделился, что недавно встретился с ним.

«Он получил взбучку, которую, по мнению некоторых людей, заслужил. Он готов снова вернуться в седло, а люди пытаются помешать ему это сделать.

Может быть, он слишком вышел из себя, но я не думаю, что его нужно бесконечно наказывать за это. Нужно простить и забыть. Давайте двигаться дальше. Я думаю, что ему нужно дать возможность вернуться к работе», — сказал Кокс.

В 2017 году против артиста подали несколько исков о сексуализированном насилии. В январе 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке пришел к выводу, что он не домогался актера Энтони Рэппа, который заявил, что Спейси изнасиловал его на съемках в начале 1980-х, когда Рэппу было 14.

В 2023 году суд в Британии признал актера невиновным по девяти обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутых четырьмя людьми. Несколько других обвинений и исков были сняты.