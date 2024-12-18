Китайские космонавты установили новый рекорд по пребыванию в открытом космосе

17 декабря китайские космонавты завершили девятичасовой выход в открытый космос. Они установили новый рекорд, обойдя американцев, передает CNN со ссылкой на Агентство пилотируемых космических полетов КНР.

Цай Сюйчжэ ​​и Сун Линдун работают на космическом корабле «Шэньчжоу-19». Они провели в открытом космосе 9 часов 6 минут. В мае космонавты Е Гуанфу и Ли Гуансу с «Шэньчжоу-18» выполнили аналогичную миссию за 8 часов 23 минуты.

По данным НАСА, предыдущий рекорд был установлен 11 марта 2001 года, когда американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзан Хелмс провели 8 часов 56 минут за пределами шаттла Discovery во время миссии на Международную космическую станцию.

Первый в истории Китая выход в открытый космос состоялся в сентябре 2008 года, когда Чжай Чжиган провел чуть менее 20 минут за пределами космического корабля «Шэньчжоу-7» в скафандре первого поколения.