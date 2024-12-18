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FX закрыл сериал «Старик» после второго сезона

Сегодня в 11:29
Фото: 20th Television

Телеканал FX решил не продлевать сериальную драму «Старик» на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

Издание отметило, что сериал во многом стал жертвой обстоятельств. На протяжении двух сезонов производство «Старика» несколько раз останавливалось.

Работу над первым сезоном пришлось приостановить из‑за пандемии, а затем на время лечения рака у исполнителя главной роли Джеффа Бриджеса.

Сериал «Старик» стартовал на канале FX в июне 2022 года и стал самым просматриваемым кабельным сериалом с января 2021-го. Он рассказывает о бывшем сотруднике ЦРУ, который ушел на пенсию, чтобы жить спокойно вдали от внешнего мира. Однако однажды его находят старые враги и правительственные агентства, которые пытаются убедиться, что сотрудник-изгой не выдаст старых секретов.

«Старик» был тепло принят зрителями и критиками, благодаря чему его продлили на второй сезон. Однако съемки шоу опять сорвались — на этот раз из‑за забастовки WGA. По этой причине перерыв между сезонами составил два года и три месяца.

«Трудно удерживать внимание фанатов так долго, особенно если речь о новом сериале, который идет всего один сезон. Премьера состоялась в сентябре, и семисерийный второй сезон „Старика“ не смог сравниться по рейтингам с первым», — подчеркивает Deadline.

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