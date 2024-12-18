В Косом переулке Москвы появилась первая в России виртуальная улица с метавселенной. Ее создали разработчики «Яндекс Карт» и дали ей название Нейро, узнала «Афиша Daily».

На улице Нейро здания, персонажи и другие объекты отсылают к известным культурным явлениям, но в футуристической интерпретации. Например, пользователь может встретить витязя на распутье на коне-киборге, посчитать летающих в небе котов Шредингера и даже найти припаркованную в одном из дворов DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее». Чтобы попасть в это место, нужно открыть слой панорам в «Яндекс Картах».

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Путешествовать по улице Нейро пользователь будет не один: его проводником и экскурсоводом станет робот-доставщик. Именно он снимал панораму Косого переулка на экшн-камеру с обзором 360 градусов.

Улицу Нейро создали два российских цифровых художника — Brickspacer и Евгений Зубков. На разработку у них ушло более 200 часов. Сначала они воссоздали в 3D настоящий Косой переулок, потом обшили здания новыми фасадами, оформили работами стрит-арта, заселили его футуристичными жителями и добавили инопланетные предметы.

«Улицу Нейро можно воспринимать по-разному — как альтернативную вселенную или будущее или как видение, сон робота-доставщика, который общается с нейросетью и фантазирует себе то, о чем они с ней говорят. Поэтому на улице Нейро появляются абстрактные вещи, все эти сюрреалистичные кадры, появление черной дыры и всего остального», — рассказал Зубков. Свою работу он назвал диджитал-вандализмом, который можно было бы устроить и в других сервисах «Яндекса».