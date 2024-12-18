В Китае мужчина едва не умер от инфаркта, помогая сыну с домашним заданием

В Китае мужчина чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну со школьным домашним заданием. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время занятий с выпускником средней школы, готовящимся к вступительным экзаменам в старшие классы, отец по фамилии Чжан почувствовал внезапное затруднение дыхания и боль в груди.

Мужчину экстренно доставили в больницу, где ему поставили диагноз «острый инфаркт миокарда». Врачи провели Чжану операцию по шунтированию артерии, после чего мужчина стал чувствовать себя гораздо лучше и пошел на поправку.