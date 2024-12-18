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В Китае мужчина едва не умер от инфаркта, помогая сыну с домашним заданием

Сегодня в 09:56
Фото: Nick Morrison/Unsplash

В Китае мужчина чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну со школьным домашним заданием. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время занятий с выпускником средней школы, готовящимся к вступительным экзаменам в старшие классы, отец по фамилии Чжан почувствовал внезапное затруднение дыхания и боль в груди.

Мужчину экстренно доставили в больницу, где ему поставили диагноз «острый инфаркт миокарда». Врачи провели Чжану операцию по шунтированию артерии, после чего мужчина стал чувствовать себя гораздо лучше и пошел на поправку.

В больнице отметили, что приступ был вызван ишемической болезнью сердца, которая нередко усугубляется эмоциональным стрессом. Отец часто контролировал школьные задания сына и давал ему дополнительную работу каждый вечер. У них были напряженные отношения, так как ребенок чувствовал себя подавленным из‑за школы.

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