Во Франции отменили показ «Последнего танго в Париже» из‑за протеста защитников прав женщин

Вчера / 17:03
Умерла Мариса Паредес — звезда фильмов Педро Альмодовара
Сегодня / 11:29
FX закрыл сериал «Старик» после второго сезона
Сегодня / 11:10
В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица Нейро
Сегодня / 09:56
В Китае мужчина едва не умер от инфаркта, помогая сыну с домашним заданием
Сегодня / 02:13
Дастин Хоффман и Андре Холланд сыграют в драме «Ревизионист»
Сегодня / 01:43
93-летняя художница Агнес Денес установила инсталляцию-пирамиду в долине Коачелла в США
Сегодня / 00:53
Режиссер «Сумерек» экранизирует роман «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн. В ленте сыграет Энсел Элгорт
Вчера / 23:55
Шон Бин и Макензи Фой снимутся в вестерне «Вор-одиночка»
Вчера / 22:56
Джеймс Ван разрабатывает сериал по Pacific Drive
Вчера / 22:54
Том Круз получил награду ВМС США за роль в фильме «Топ Ган»
Вчера / 22:39
Вышел трейлер «Черного мешка» Стивена Содерберга. В ролях — Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер
Вчера / 21:52
Московский музыкальный фестиваль «Солома» впервые пройдет зимой
Вчера / 21:19
В Японии преступные синдикаты отмывают деньги с помощью коллекционных карточек Pokémon
Вчера / 21:03
A24 разрабатывает драматический сериал о Билле Шенкли — менеджере ФК «Ливерпуль»
Вчера / 20:49
Трейлер «28 лет спустя» стал самым просматриваемым в 2024 году
Вчера / 20:21
Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за нашествия крыс
Вчера / 19:28
Сериал «Укрытие» получит третий и четвертый сезоны. Их будут снимать один за другим
Вчера / 18:33
В США снимут сразу два документальных фильма о Луиджи Манджоне — убийце CEO UnitedHealthcare
Вчера / 18:31
В России снимут фильм «Скуф». Главную роль сыграет человек с «многомиллионной аудиторией»
Вчера / 17:59
Meta* оштрафовали на 251 млн евро за утечку
Вчера / 17:28
Бэнкси опубликовал в соцсетях загадочную «Мадонну с младенцем»
Вчера / 17:16
Джеки Чан и Ральф Маккьо в трейлере нового «Каратэ-пацана»
Вчера / 16:56
«Ёбидоёби» сменила название юрлица
Вчера / 16:39
Лили Аллен перестала есть из‑за трудного психологического состояния
Вчера / 16:31
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест
Вчера / 15:56
Ростов переименовали в Ростов Великий
Вчера / 15:52
IndieWire опросил 177 критиков, чтобы определить лучший фильм. Победила «Анора»
Вчера / 15:23
Роберт Смит из The Cure рассказал, как отказ от курения стал важным решением для сохранения голоса
Вчера / 14:26
«Купер» и Bubble Comics представят совместный спецвыпуск комикса «Майор Гром»
Вчера / 14:03
Инфляция, замедление YouTube и квадроберы попали в список самых разочаровывающих явлений года в РФ
Вчера / 12:55
«Социальную сеть», «Детей шпионов» и «Грязные танцы» признали культурным достоянием США
Вчера / 12:55
Экологическая катастрофа на Кубани: животные и пляжи в мазуте от затонувших танкеров
Вчера / 11:56
В Лондоне построят вторую самую высокую башню в Западной Европе
Вчера / 10:50
Выдачи кредитных карт в ноябре упали впервые с 2019 года, несмотря на предновогодний ажиотаж
Обновлено вчера в 10:43
В Москве у жилого дома произошел взрыв. Убиты высокопоставленный военный и его помощник

Во Франции отменили показ «Последнего танго в Париже» из‑за протеста защитников прав женщин

Сегодня в 09:12
Кадр из фильма «Последнее танго в Париже»

Престижный французский кинотеатр отменил показ фильма «Последнее танго в Париже» после того, как группа по защите прав женщин устроила протест из‑за скандальной сцены изнасилования, снятой без согласия исполнительницы главной роли Марии Шнайдер. Об этом сообщает The Guardian.

Организаторы сослались на угрозы, которые якобы получили от активистов. «Мы кинотеатр, а не крепость. Мы не можем рисковать безопасностью наших сотрудников и зрителей. Агрессивные личности начали делать угрозы, и проведение показа и обсуждения представляло собой совершенно несоразмерный риск», — сказал директор синематеки Фредерик Бонно.

Драму «Последнее танго в Париже», снятую в 1972 году режиссером Бернардо Бертолуччи, планировали показать в рамках ретроспективы Марлона Брандо. Сюжет посвящен отношениям между овдовевшим американцем в возрасте (Брандо) и молодой девушкой (Шнайдер).

Сцена изнасилования была прописана, но Шнайдер, которой тогда было 19 лет, сказала, что съемки ощущались как насилие, поскольку произошли без предупреждения или подготовки. Ее обвинения впервые прозвучали в 1970-х годах, но остались без внимания.

«Я чувствовала себя немного изнасилованной, и Марлоном, и Бертолуччи», — сказала Шнайдер за четыре года до своей смерти в 2011 году. Она считала, что фильм разрушил ее жизнь и привел к наркозависимости. Бертолуччи позже ответил, что сцена не была импровизацией, но Шнайдер действительно не ставили в известность насчет нее. Режиссер признался, что принял «художественное решение» не сообщать ей, чтобы запечатлеть ее настоящую реакцию. «Я чувствую себя виноватым, но не жалею об этом», — говорил он.

Активисты раскритиковали время показа, которое пришлось бы на окончание судебного процесса над режиссером Кристофом Ружжией, обвиняемым в совращении и сексуальном насилии над Адель Энель во время и после съемок его фильма «Дьяволы» 2002 года. На тот момент актрисе было всего 12 лет. Ружжия назвал обвинения «чистой ложью».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами