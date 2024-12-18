Во Франции отменили показ «Последнего танго в Париже» из‑за протеста защитников прав женщин

Престижный французский кинотеатр отменил показ фильма «Последнее танго в Париже» после того, как группа по защите прав женщин устроила протест из‑за скандальной сцены изнасилования, снятой без согласия исполнительницы главной роли Марии Шнайдер. Об этом сообщает The Guardian.

Организаторы сослались на угрозы, которые якобы получили от активистов. «Мы кинотеатр, а не крепость. Мы не можем рисковать безопасностью наших сотрудников и зрителей. Агрессивные личности начали делать угрозы, и проведение показа и обсуждения представляло собой совершенно несоразмерный риск», — сказал директор синематеки Фредерик Бонно.

Драму «Последнее танго в Париже», снятую в 1972 году режиссером Бернардо Бертолуччи, планировали показать в рамках ретроспективы Марлона Брандо. Сюжет посвящен отношениям между овдовевшим американцем в возрасте (Брандо) и молодой девушкой (Шнайдер).

Сцена изнасилования была прописана, но Шнайдер, которой тогда было 19 лет, сказала, что съемки ощущались как насилие, поскольку произошли без предупреждения или подготовки. Ее обвинения впервые прозвучали в 1970-х годах, но остались без внимания.

«Я чувствовала себя немного изнасилованной, и Марлоном, и Бертолуччи», — сказала Шнайдер за четыре года до своей смерти в 2011 году. Она считала, что фильм разрушил ее жизнь и привел к наркозависимости. Бертолуччи позже ответил, что сцена не была импровизацией, но Шнайдер действительно не ставили в известность насчет нее. Режиссер признался, что принял «художественное решение» не сообщать ей, чтобы запечатлеть ее настоящую реакцию. «Я чувствую себя виноватым, но не жалею об этом», — говорил он.