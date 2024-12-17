Дастин Хоффман и Андре Холланд сыграют в драме «Ревизионист»

Лауреат премии «Оскар» Дастин Хоффман, известный по фильмам «Человек дождя» и «Тутси», снимется в драме «Ревизионист» — режиссерском дебюте Алекса Влака. Об этом сообщил Deadline.

Съемки фильма уже начались в Луисвилле, штат Кентукки. В них принимают участие Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер»), Элисон Бри («Блеск», «Крик 4») и Том Старридж («Песочный человек», «Ирма Веп»).

Картина расскажет об успешной писательнице, которая манипулирует людьми, чтобы затем превращать их в персонажей из своих книг. Когда грань между вымыслом и реальностью в жизни героини стирается, она обнаруживает себя посреди тайн, лжи и предательств.