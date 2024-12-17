93-летняя художница Агнес Денес установила инсталляцию-пирамиду в долине Коачелла в США

Венгерско-американская художница Агнес Денес установила инсталляцию «Живая пирамида» в долине Коачелла в США. Она участвует в масштабной выставке Desert X, сообщил Dezeen.

Работа Денес представляет собой пирамидальную фигуру белого цвета, по всем сторонам которой расположены растения. Авторы экспозиции назвали ее «монументальной скульптурой и экологическим вмешательством».

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«Сочетание фирменных ландшафтных работ Денес с ее исследованием пирамиды — повторяющейся формы в ее шестидесятилетней карьере — отражает ее веру в искусство как в динамичный, развивающийся процесс», — отметили представители Desert X.

Они добавили, что в течение будущих шести месяцев инсталляция будет меняться. Растения прорастут, зацветут, дадут семена и погибнут, «демонстрируя взаимодействие между природой и культовой пирамидальной формой».

Произведение Денес можно увидеть в Sunnylands Center & Gardens. Dezeen характеризует его как «пустынную итерацию» одноименной скульптуры, впервые представленной в 2015 году в Парке скульптур Сократа в Нью-Йорке.

От оригинала инсталляция в долине Коачелла отличается выбором зеленого покрова. В Нью-Йорке пирамида была задекорирована травами, в то время как в Калифорнии — кактусами и другими характерными для штата растениями.