Режиссер «Сумерек» экранизирует роман «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн. В ленте сыграет Энсел Элгорт

Американская кинематографистка Кэтрин Хардвик, известная по фильмам «Сумерки» и «Цена искупления», экранизирует роман «Посмотри на меня» ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Об этом сообщил Deadline.

В картине снимется актер Энсел Элгорт, которого можно было видеть в лентах «Щегол» и «Малыш на драйве». Он сыграет парня по имени Айвен, который появляется в жизни девушки Элизабет, чтобы помочь ей найти свой путь.

По сюжету герои уже встречались в детстве: тогда мальчик из другого мира стал невидимым, но очень ценным другом для маленькой Элизабет. Спустя года Элизабет забыла своего «воображаемого друга», но он вновь приходит ей на помощь.

Воссоединение старых приятелей идет не по плану: Айвен начинает влюбляться в подругу. Но ему не суждено быть вместе с Элизабет, ведь он лишь посланник, который должен научить девушку мечтать и быть счастливой.

Киноадаптацию романа создадут компании Constanyine Film и Canyon Creek. Сценарий фильма написала Кэтрин Корт. Продюсерами проекта выступили Роберт Кульцер и Саймон Брукс.

Книги Сесилии Ахерн — международные бестселлеры, которые уже не впервые становятся основой для кинопроектов. В 2007 году экранизацию получил роман писательницы «P.S. Я люблю тебя», в ней снялась Хилари Суонк.