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Шон Бин и Маккензи Фой снимутся в вестерне «Вор-одиночка»

Вчера в 23:55
Кадр: Yorkshire Tea/YouTube

Британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов», снимется в вестерне «Вор-одиночка» («The Isolate Thief») вместе с Маккензи Фой из «Интерстеллара» и Одеей Раш из «Леди Берд». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят студия Hideout Pictures и режиссер Джон Суитц, известный по лентам «Пандемия» и «Брешь». Действие фильма развернется в конце Гражданской войны в США.

Главной героиней истории станет женщина, которая украла золото у жестоких преступников. Она попытается скрыть богатство и спастись от преследования мужчин. Выживание, как утверждает синопсис, превратится в опасную игру хитрости и предательства.

Суитц назвал будущую ленту «историей о стойкости, выживание и силе, которая требуется, чтобы пережить самые суровые испытания — как природного, так и человеческого происхождения».

«Я в восторге от работы с таким невероятным актерским составом, а также с командой, которая оживила „Старого Генри“. Вместе мы создаем вестерн, который настолько же захватывающий, насколько и эмоциональный, и я не могу дождаться, когда его увидит аудитория», — добавил режиссер.

Сценарий картины написал Кевин Лефлер. Продюсерами проекта выступили Шеннон Хаучинс, Винс Джоливетт, Трэвис Манн и Маргарет Миллер. Исполнительными продюсерами стали Дэйв Робертс и Потси Понсироли.

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